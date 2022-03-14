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В більшості регіонів України вночі лунала повітряна тривога, ситуація станом на ранок понеділка

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 09:46

В ніч на 14 березня в більшості регіонів України лунала повітряна тривога, ворог продовжує бомбити Чернігів, Сумщину, Житомирщину, Харків та Миколаїв.

Джерело: дані облдержадміністрацій станом на 8.00 ситуація

Деталі: Київщина

Повітряні тривоги по області. Бої в Ірпіні, Макарові.  Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами  Баришівської, Калитянської,  Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої в селах цих громад. Влада готується продовжувати евакуацію

Чернігівська область

Оборонні бої біля Чернігова. Вночі на Чернігів ворог здійснив 3 авіанальоти. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Більша частина міста без тепла, деякі мікрорайони вже 3 доби без світла, окремі приміські райони вже 5 і більше діб. Частина міста без води. Комунальні служби міста працюють щодо відновлення мереж, іноді під обстрілами росіян.

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Сумщина

Ніч почалася з авіабомбардування Охтирки. Є влучання у житлові будинки, подробиці уточнються. Кількагодинна повітряна тривога вночі.

На сьогодні йшли перемовини про зелені коридори, утім жоден з маршрутів евакуації не погоджено.

Житомирщина

Повітряна тривога практично всю ніч. У селі Ставище внаслідок ракетного удару зруйновано 7 будівель та пошкоджено 5 житлових будинків. 4 лбдини поранено, 14 евакуйовано з будинків, що були уражені.

Харків

Вночі продовжилися обстріли житлових районів, зокрема Салтівки, Нових Будинків. Кількість постраждалих ще не встановлена. По області велися активні бої в напрямку Ізюму. ЗСУ поступово витісняють окупанта.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку на даний час ситуація без суттєвих змін. Ворог намагається закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани йому не дають військові та мешканці Запорізького краю. Так, в одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок противника та скупчення техніки, по якій було нанесено артилерійський удар – окрім ворожої техніки  наші військові влучили у склад з боєкомплектом противника.

Рівненщина

Влучання в телевежу. Телебачення і радіо не працюють. Кількість постраждалих встановлюється.

Волинь

Ніч минула відносно спокійно

На Закарпатті, Вінничині, Хмельниччині, Львіщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, в Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську лунають повітряні тривоги. 

Луганщина

Сєверодонецьк під постійними артобстрілами, за добу 18 влучень у житлові будинки. Гаряче в Рубіжному. Гуманітарним коридором вдалося  евакуйовати 1600 людей.

Донеччина

З опівночі — активізація авіації, спроба прориву у Мар'їнському районі.

У Краматорську від обстрілу  згорів приватний будинок, є жертви. Росіяни гатили "Градами" по Авдіївському коксохіму. У Волноваху зайшли окупанти. Маріуполь - без змін, там найскладніша ситуація.

Миколаївщина

Миколаїв — обстріли усю ніч. У м.Снигурівка внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. Кількість постраждалих встановлюється.

Херсонщина  

У Херсон вночі та ввечері лунали сильні вибухи.

Одеса

Загалом спокійно. Кілька годин — повітряна тривога.

Київ

В Оболонському районі столиці в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській, 20 влучив артилерійський снаряд, загинула одна людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов".

Теми: війна
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