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В большинстве регионов Украины ночью была воздушная тревога, ситуация на утро понедельника

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 09:46

В ночь на 14 марта в большинстве регионов Украины звучала воздушная тревога, враг продолжает бомбить Чернигов, Сумщину, Житомирщину, Харьков и Николаев.

Источник: данные облгосадминистраций по состоянию на 8.00

Детали: Киевщина

Воздушные тревоги по области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои в деревнях этих общин. Власти готовятся продолжать эвакуацию

Черниговская область

Оборонительные бои возле Чернигова. Ночью на Чернигов враг совершил 3 авианалета. Информация по разрушениям уточняется.

Большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже 3 дня без света, отдельные пригородные районы уже 5 и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают по восстановлению сетей, иногда под обстрелами россиян.

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Сумщина

Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Есть попадания в жилые дома, подробности уточняются. Несколькочасовая воздушная тревога ночью.

На сегодняшний день шли переговоры о зеленых коридорах, однако ни один из маршрутов эвакуации не согласован.

Житомирщина

Воздушная тревога практически всю ночь. В селе Ставище в результате ракетного удара разрушены 7 зданий и повреждены 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из пораженных домов.

Харьков

Ночью продолжились обстрелы жилых районов, в том числе Салтовки, Новых Домов. Количество пострадавших еще не установлено. По области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.

Запорожская область

В Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пытается закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожского края. Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопление техники, по которой был нанесен артиллерийский удар – кроме вражеской техники, наши военные попали в состав с боекомплектом противника.

Ровенщина

Попадание в телевышку. Телевидение и радио не работают. Число пострадавших устанавливается.

Волынь

Ночь прошла относительно спокойно

На Закарпатье, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Кировоградской областях, Днепропетровщине, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске раздаются воздушные тревоги. 

Луганщина

Северодонецк под постоянными артобстрелами, в сутки 18 попаданий в жилые дома. Горячее всего в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.

Донетчина

С полуночи активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.

В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Россияне били "Градами" по Авдеевскому коксохиму. В Волноваху вошли оккупанты. Мариуполь – без изменений, там самая сложная ситуация.

Николаевщина

Николаев – обстрелы всю ночь. В Снегиревке в результате обстрела разрушены частные жилые дома. Число пострадавших устанавливается.

Херсонщина

В Херсоне ночью и вечером раздавались сильные взрывы.

Одесса

В целом, спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.

Киев

В Оболонском районе столицы в девятиэтажку на улице Богатырской, 20 попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также русские войска обстреляли завод "Антонов".

Темы: война
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