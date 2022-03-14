Спасатели раскритиковали советника главы МВД: Хватит корректировать огонь врага!

Спасатели раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко, который своими сообщениями после момента обстрела врага может способствовать корректировке огня российских оккупантов.

Источник: спикер управления ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага

Детали: Водолага включилась стримом со столичного Подола, где есть попадание в жилой дом. Она заверила, что спасатели на месте и работают, точное количество погибших и пострадавших будет известно позже. Обещают обнародовать на страницах ГСЧС. Она раскритиковала советника главы МВД за то, что опережая официальные источники, он называет точные адреса обстрелов противника, с указанием работы украинской ПВО.

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Прямая речь: "Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова есть погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, позиционируемому как помощник или советник министра МВД.

Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Хватит!".

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Детали: По данным мэра Киева Виталия Кличко, на Куреневке один человек погиб, шестеро ранены. Двоих раненых забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Что предшествовало: В Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов". Геращенко первым указал адрес на Оболони и выложил фотографии с места происшествия.