В Україну їде гумдопомога з Китаю

Партію гуманітарної допомогти від Червоного Хреста Китаю мають доставити до Львова 15 березня.

Джерело: Посольство КНР в Україні в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Це вже третя партія гумдопомоги з Китаю для України, яку 14 березня мають відвантажити у Польщі. Раніше перша та друга партії гуманітарної допомоги від Китаю були передані Україні транзитом через Румунію та Угорщину.

Повідомляється, що китайські підприємства, які працювали в Україні багато років, почали використовувати свої столові та обладнання для виготовлення хліба та обробки гречаної крупи.

Харчові продукти продають за собівартістю місцевим жителям, які масово приїжджають і приходять за покупками.

Що було раніше: Видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про те, що Москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.