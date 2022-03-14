Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину едет гумпомощь из Китая

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 13:24

Партию гуманитарной помощи Украине от Красного Креста Китая должны доставить во Львов 15 марта.

Источник: Посольство КНР в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Это уже третья партия резинопомощи из Китая для Украины, которую 14 марта должны отгрузить в Польше. Ранее первую и вторую партии гуманитарной помощи от Китая передали в Украину транзитом через Румынию и Венгрию.

Сообщается, что китайские предприятия, которые работали в Украине много лет, начали использовать свои столовые и оборудование для изготовления хлеба и обработки гречневой крупы.

Пищевые продукты продают по себестоимости местным жителям, массово приезжающим и приходящим за покупками.

Что было ранее: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Китайгуманитарка
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФОТОСпутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Все новости...
Китай
В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь
РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT
США и Китай проведут переговоры о российской войне против Украины
Последние новости
01:36
71 малыша эвакуировали за границу из детдома в Сумах
01:27
Минобороны Британии: РФ замедлилась, потому что не смогла захватить небо
01:14
Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "ХРН" – штаб
00:50
Сводка Генштаба: в направлении Изюма ВСУ уничтожили штурмовые подразделения врага
00:40
В ГПСУ сообщили, на каких пунктах пропуска на границе нет очередей
00:31
Имущество олигархов для Украины и "дегазпромизация" Европы: экономические итоги
00:26
фотоВ Каменке-Бугской Львовской области загорелась ратуша
00:03
Украинская ПВО сбила три вертолета РФ: "план утилизации рашистов не выполнен"
23:53
Сбежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода
23:47
В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову
Все новости...