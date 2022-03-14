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В Украину едет гумпомощь из Китая

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 12:24

Партию гуманитарной помощи Украине от Красного Креста Китая должны доставить во Львов 15 марта.

Источник: Посольство КНР в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Это уже третья партия резинопомощи из Китая для Украины, которую 14 марта должны отгрузить в Польше. Ранее первую и вторую партии гуманитарной помощи от Китая передали в Украину транзитом через Румынию и Венгрию.

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Сообщается, что китайские предприятия, которые работали в Украине много лет, начали использовать свои столовые и оборудование для изготовления хлеба и обработки гречневой крупы.

Пищевые продукты продают по себестоимости местным жителям, массово приезжающим и приходящим за покупками.

Что было ранее: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

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В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

Темы: Китайгуманитарка
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