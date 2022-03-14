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Активісти запускають реєстр держзрадників

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 12:30
Активісти запускають реєстр держзрадників
Ілюстрація з колонки Думанської

Рух Чесно запускає реєстр ДержZрадників – до нього вже внесли чинного нардепа-втікача Іллю Киву, підозрюваного у держзраді, і депутатку Мелітопольської міськради від Опоблоку Галину Данильченко, яка закликала співпрацювати з окупантами.

Джерело: лідерка руху "Чесно" Віта Думанська у колонці на "Українській правді"

Пряма мова Думанської: "З 16 березня Рух Чесно запускає реєстр ДержZрадників. До нього вже входять зокрема і чинний народний депутат Ілля Кива (ОПЗЖ), якому Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді, і депутатка Мелітопольської міськради Галина Данильченко (Опоблок), яка записала відеозвернення, самопроголосилася головою і закликала місто співпрацювати з окупантами, а народний спротив прирівняла до екстримізму".

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Деталі: За її словами, у публічному доступі будуть перебувати лише профілі держZрадників, які активісти будуть оновлювати.

Думанська закликала ЗМІ і громадян України долучатися до цієї інформаційної кампанії, яка "має мати не лише інформаційний, а й превентивний характер".

Рух Чесно наголосив, що випадки державної зради з-поміж представників місцевого самоврядування є вкрай рідкісними, а витримка мерів та депутатів низки міст, навіть тих, кого раніше вважали проросійськими, викликає захоплення.

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Водночас Думанська закликала усіх, кому відомо про те, що голова громади або депутати співпрацюють з окупантами, писати на пошту info@chesno.org або сторінку Facebook

"Після перемоги України всі мають нести відповідальність за скоєне – і Путін, і його посіпаки, і ті, хто зрадив країну", – підсумувала лідерка руху "Чесно".

Теми: Українавійнадержзрада
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