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Венедіктова повідомила Киві про підозру у держзраді

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 14:42
Ілля Кива. Фото з Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде".

Деталі: Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада). 

 
Фото з Facebook Венедіктової 

За словами генпрокурорки, Кива "своїми діями і висловлюваннями заподіяв колосальну шкоду державі Україна" і "зробив усе від нього залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора", щоб "мільйони людей ночували в бомбосховищах,… жили на кордонах сусідніх держав,… а багато з них ніколи не повернулись додому".

Венедіктова зазначила, що все це Кива зробив даремно і марно, бо ні у нього, ні в його кураторів "нічого не вийде".

Передісторія:

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  • Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
  • Під ранок 24 лютого Росія напала на Україну. 
  • В "Опозиційній платформі – За життя" ініціювали виключення Киви з фракції.

Теми: ВенедіктоваКивадержзрадавійна
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