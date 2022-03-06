Венедіктова повідомила Киві про підозру у держзраді
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
Джерело: Венедіктова у Facebook
Пряма мова Венедіктової: "Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде".
Деталі: Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада).
За словами генпрокурорки, Кива "своїми діями і висловлюваннями заподіяв колосальну шкоду державі Україна" і "зробив усе від нього залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора", щоб "мільйони людей ночували в бомбосховищах,… жили на кордонах сусідніх держав,… а багато з них ніколи не повернулись додому".
Венедіктова зазначила, що все це Кива зробив даремно і марно, бо ні у нього, ні в його кураторів "нічого не вийде".
Передісторія:
- Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Під ранок 24 лютого Росія напала на Україну.
- В "Опозиційній платформі – За життя" ініціювали виключення Киви з фракції.