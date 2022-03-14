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Активисты запускают реестр госпредателей

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 13:30
Иллюстрация из колонки Думанской

Движение Честно запускает реестр госпредателей – в него уже внесли действующего нардепа-беглеца Илью Киву, подозреваемого в госизмене, и депутата Мелитопольского горсовета от Оппоблока Галину Данильченко, призывавшую сотрудничать с оккупантами.

Источник: лидер движения "Честно" Вита Думанская в колонке на "Украинской правде"

Прямая речь Думанской: "С 16 марта Движение Честно запускает реестр ДержZрадників. В него уже входят в том числе и действующий народный депутат Илья Кива (ОПЗЖ), которому Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене, и депутат Мелитопольского горсовета Галина Данильченко (Опоблок), которая записала видеообращение, самопровозгласилась председателем и призвала город сотрудничать с оккупантами, а народное сопротивление приравняла к экстримизму".

Детали: По ее словам, в публичном доступе будут находиться только профили госпредателей, которые активисты будут обновлять.

Думанская призвала СМИ и граждан Украины приобщаться к этой информационной кампании, которая "должна носить не только информационный, но и превентивный характер".

Движение Честно подчеркнуло, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки, а выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, кого раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение.

В то же время, Думанская призвала всех, кому известно о том, что глава общины или депутаты сотрудничают с оккупантами, писать на почту info@chesno.org или страницу Facebook

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"После победы Украины все должны нести ответственность за содеянное – и Путин, и его приспешники, и те, кто предал страну", – подытожила лидер движения "Честно".

 

Темы: Украинавойнагосизмена
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