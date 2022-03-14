Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Активисты запускают реестр госпредателей

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 12:30
Активисты запускают реестр госпредателей
Иллюстрация из колонки Думанской

Движение Честно запускает реестр госпредателей – в него уже внесли действующего нардепа-беглеца Илью Киву, подозреваемого в госизмене, и депутата Мелитопольского горсовета от Оппоблока Галину Данильченко, призывавшую сотрудничать с оккупантами.

Источник: лидер движения "Честно" Вита Думанская в колонке на "Украинской правде"

Прямая речь Думанской: "С 16 марта Движение Честно запускает реестр ДержZрадників. В него уже входят в том числе и действующий народный депутат Илья Кива (ОПЗЖ), которому Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене, и депутат Мелитопольского горсовета Галина Данильченко (Опоблок), которая записала видеообращение, самопровозгласилась председателем и призвала город сотрудничать с оккупантами, а народное сопротивление приравняла к экстримизму".

Реклама:

Детали: По ее словам, в публичном доступе будут находиться только профили госпредателей, которые активисты будут обновлять.

Думанская призвала СМИ и граждан Украины приобщаться к этой информационной кампании, которая "должна носить не только информационный, но и превентивный характер".

Движение Честно подчеркнуло, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки, а выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, кого раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, Думанская призвала всех, кому известно о том, что глава общины или депутаты сотрудничают с оккупантами, писать на почту info@chesno.org или страницу Facebook

"После победы Украины все должны нести ответственность за содеянное – и Путин, и его приспешники, и те, кто предал страну", – подытожила лидер движения "Честно".

 

Темы: Украинавойнагосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украина
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: