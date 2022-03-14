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Російські військові важко поранили іноземного журналіста

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 18:36
Фото ілюстративне getty images

Британський журналіст дістав осколковий перелом обох ніг унаслідок бойових дій російських окупаційних військ.

Джерело: facebook-сторінка генеральної прокурорки Ірини Венедіктової

Пряма мова Венедіктової: "Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. 

Хочу звернутися до наших партнерів – громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення. 

Звісно, відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином. Стан здоров’я - на жаль, не наша компетенція".

Деталі: Інцидент трапився близько 16:00 години, за словами Венедіктової.

Венедіктова закликала уряди західних країн поміркувати над необхідністю запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною через чергове поранення іноземного журналіста російськими окупантами.

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На посвідченні журналіста, яке оприлюднила Венедіктова, видно назву Fox News – американського кабельного інформаційного телеканалу.

Посвідчення пораненого журналіста
Посвідчення пораненого журналіста
Фото: Ірина Венедіктова

Передісторія: 

  • 13 березня російські військові в Ірпені під Києвом вбили 51-річного журналіста і режисера Брента Рено й поранили його колегу–фотокореспондента. Згодом повідомили, що він готував великий проєкт про біженців для видання Time.
  • Фонд "Справедливість для журналістів" повідомив що з 24 лютого внаслідок дій російських окупантів загинуло троє журналістів, включно з Рено, а на ще десятьох скоїли замах на вбивство.
  • 5 березня російські окупанти обстріляли на Миколаївщині автівку швейцарського журналіста Ґійома Бріке, а потім пограбували його.
  • Тоді ж 5 березня під обстріл російських окупантів попали журналісти британського телеканалу Sky News, які дістали легке поранення.

Теми: ЗМІРосіявійнаВелика Британія
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