Російські військові важко поранили іноземного журналіста

Британський журналіст дістав осколковий перелом обох ніг унаслідок бойових дій російських окупаційних військ.

Джерело: facebook-сторінка генеральної прокурорки Ірини Венедіктової

Пряма мова Венедіктової: "Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів.

Хочу звернутися до наших партнерів – громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення.

Звісно, відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином. Стан здоров’я - на жаль, не наша компетенція".

Деталі: Інцидент трапився близько 16:00 години, за словами Венедіктової.

Венедіктова закликала уряди західних країн поміркувати над необхідністю запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною через чергове поранення іноземного журналіста російськими окупантами.

На посвідченні журналіста, яке оприлюднила Венедіктова, видно назву Fox News – американського кабельного інформаційного телеканалу.

Посвідчення пораненого журналіста Фото: Ірина Венедіктова

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