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Российские военные тяжело ранили иностранного журналиста

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 18:36

Британский журналист получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

Источник: facebook-страница генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей.

Хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения.

Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом. Состояние здоровья – к сожалению, не наша компетенция".

Детали: Инцидент произошел около 16:00, по словам Венедиктовой.

Венедиктова призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной из-за очередного ранения иностранного журналиста российскими оккупантами.

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На удостоверении журналиста, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News – американского кабельного информационного телеканала.

Удостоверение раненого журналиста
Удостоверение раненого журналиста
Фото: Ирина Венедиктова

Предыстория:

  • 13 марта российские военные в Ирпене под Киевом убили 51-летнего журналиста и режиссера Брента Рено и ранили его коллегу-фотокорреспондента. Вскоре стало известно, что он готовил большой проект о беженцах для издания Time.
  • Фонд "Справедливость для журналистов" сообщил, что с 24 февраля в результате действий российских оккупантов погибли трое журналистов, включая Рено, а на еще десять совершили покушение.
  • 5 марта русккие оккупанты обстреляли в Николаевской области автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, а затем ограбили его.
  • Тогда же 5 марта под обстрел российских оккупантов попали журналисты британского телеканала Sky News, получившие легкое ранение.

Темы: СМИРосcиявойнаВеликобритания
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