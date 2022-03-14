Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские военные тяжело ранили иностранного журналиста

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 17:36
Российские военные тяжело ранили иностранного журналиста

Британский журналист получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

Источник: facebook-страница генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей.

Реклама:

Хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения.

Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом. Состояние здоровья – к сожалению, не наша компетенция".

Детали: Инцидент произошел около 16:00, по словам Венедиктовой.

ВИДЕО ДНЯ

Венедиктова призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной из-за очередного ранения иностранного журналиста российскими оккупантами.

На удостоверении журналиста, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News – американского кабельного информационного телеканала.

Удостоверение раненого журналиста
Удостоверение раненого журналиста
Фото: Ирина Венедиктова

Предыстория:

  • 13 марта российские военные в Ирпене под Киевом убили 51-летнего журналиста и режиссера Брента Рено и ранили его коллегу-фотокорреспондента. Вскоре стало известно, что он готовил большой проект о беженцах для издания Time.
  • Фонд "Справедливость для журналистов" сообщил, что с 24 февраля в результате действий российских оккупантов погибли трое журналистов, включая Рено, а на еще десять совершили покушение.
  • 5 марта русккие оккупанты обстреляли в Николаевской области автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, а затем ограбили его.
  • Тогда же 5 марта под обстрел российских оккупантов попали журналисты британского телеканала Sky News, получившие легкое ранение.

Темы: СМИРосcиявойнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СМИ
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: