Российские военные тяжело ранили иностранного журналиста

Британский журналист получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

Источник: facebook-страница генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей.

Хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения.

Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом. Состояние здоровья – к сожалению, не наша компетенция".

Детали: Инцидент произошел около 16:00, по словам Венедиктовой.

Венедиктова призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной из-за очередного ранения иностранного журналиста российскими оккупантами.

На удостоверении журналиста, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News – американского кабельного информационного телеканала.

Удостоверение раненого журналиста Фото: Ирина Венедиктова

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