Внаслідок атаки РФ на телевежу під Рівним 9 людей загинули, 9 постраждали

9 людей загинули та 9 постраждали внаслідок ракетного удару військ РФ по телевізійній вежі у с. Антопіль біля Рівного у понеділок зранку.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на брифінгу, що транслювався у Facebook

Всі фото з Facebook Коваля

Пряма мова: "Сьогодні вранці на Рівненщині дві ракети атакували телевізійну вежу та адмінприміщення біля неї. Станом на 18:00 констатуємо, що маємо дев'ятеро загиблих, дев'ятеро постраждалих. Роботи активно продовжуються".

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Деталі: За словами Коваля, мовлення у північних районах області було відновлено через кабельну мережу, радіостанції місцевих мовників також вийшли в ефір.

Що передувало: Близько 5:20 ранку поблизу Рівного внаслідок авіаудару пошкодили телевізійну вежу.

Голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль повідомляв, що через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.