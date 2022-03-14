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В результате атаки РФ на телебашню под Ровно 9 человек погибли, 9 пострадали

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 17:46
В результате атаки РФ на телебашню под Ровно 9 человек погибли, 9 пострадали
фото с Facebook Виталия Коваля

9 человек погибли и 9 пострадали в результате ракетного удара войск РФ по телевизионной башне в с. Антополь возле Ровно в понедельник утром.

Источник: глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на брифинге, который транслировался в Facebook

 
Все фото с Facebook Коваля

Прямая речь: "Сегодня утром на Ровенщине две ракеты атаковали телевизионную башню и админпомещение возле нее. По состоянию на 18:00 констатируем, что у нас девять погибших, девять пострадавших. Работы активно продолжаются".

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Детали: По словам Коваля, вещание в северных районах области было возобновлено через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей также вышли в эфир.

Что предшествовало: Около 5:20 утра возле Ровно в результате авиаудара повредили телевизионную башню.

 

Председатель Ровенской военной областной администрации Виталий Коваль сообщал, что из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещание.

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Темы: Ровновойнателевидение
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