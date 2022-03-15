Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что общая ситуация в городе катастрофическая, по его словам, количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

Источник: Андрющенко в эфире "Настоящее время"

Прямая речь: "По погибшим мирным жителям у нас есть данные, которые не отвечают действительности, потому что они получены от полиции, согласованы с медучреждениями. Это малая горстка людей, о которых мы знаем. На вчера это было 1800 с небольших человек.

Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии – порядка 10 тысяч жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам.

Но если этого не произойдет в ближайшие дни, то это количество приблизится к 350 тысячам – все те, кто не успел выехать.

Хоронят кто где кого – во дворах, на улицах. Из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу даже похоронить близких. Муниципальные службы не работают, кладбище – на территории, которая контролируется российской армией. Смерть – она везде, ее видно".

Детали: По его словам, люди, которые выбрались из города по ранее согласованному маршруту на частных авто, выезжают на свой страх и риск, ведь нет гарантий со стороны российской армии.

Однако возле Бердянска россияне блокируют около 35 автобусов, девять фур с едой, водой, медикаментами для мариупольцев.

Андрющенко также сказал, что в городе продолжаются бомбардировки.

По его словам, на момент начала блокады в городе было около 350 тысяч жителей.

Прямая речь: "Люди в городе живут в подвалах, укрытиях, они все переполнены, безусловно. Условия нечеловеческие. Без еды, без воды, без света, без тепла. Разобрали мы системы отопления и теплотрассы – сливают с них воду, чтобы пить.

Последний источник воды остановился несколько дней назад. Централизованный развоз воды стал невозможным из-за постоянных обстрелов и бомбардировок. Еда – был один работающий магазин, где были более-менее запасы, он был прицельно уничтожен позавчера".

Детали: Он добавил, что уже 80% жилого фонда в городе непригодны для жилья, из них не менее 80% невозможно будет восстановить никогда.

Прямая речь: "У Мариуполя особая роль была последние восемь лет – это последний самый большой город в Донецкой области, который не принял эти банановые республики и не принял российскую оккупацию. И восемь лет демонстрировал, что такое город на линии разграничения – в 10 км от линии фронта, как он может возродиться и стать европейским городом. И сейчас хотят показать, что будет, если кто-то не принимает "русский мир" и его условия. Тут уже нечего брать, нечем руководить, тут скоро не будет людей.

Все говорит о том, что людей заперли сознательно в городе и уничтожают".

Дополнительно: позже городской совет Мариуполя вышел с официальным призывом быть осторожными с оценкой количества смертей.

Дословно: "Официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 года составляет примерно 2357 погибших мариупольцев".

Что было раньше: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее сообщил о начале работы гуманитарного коридора из города.

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммопомощи и не допускают эвакуации.

Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.