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США на зустрічі в Римі застерегли Китай від військової допомоги Росії

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван  зустрівся з членом Політбюро Комуністичної партії Ян Цзечі у Римі, щоб застерегти Китай від надання Росії військової чи економічної допомоги.

Джерело: джерела FT, NYT

Деталі: Зазначається, що зустріч Цзечі та Саллівана тривала сім годин.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу для преси у Вашингтоні, відповідаючи на питання про зустріч у Римі, сказав, що "ми чітко заявили Пекіну як приватно, так і публічно, що така підтримка матиме наслідки"

Зустріч відбулася частково для того, щоб "точно прояснити наші побоювання", сказав він, додавши: "Ми подбаємо про те, щоб жодна країна не змогла уникнути покарання за таке".

Як повідомляє  FT, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.

Що передувало: Видання  NYT  з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям. У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.

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Теми: РосіяКитай
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