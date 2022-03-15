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Електропостачання на ЧАЕС відновлене – МАГАТЕ

Вівторок, 15 березня 2022, 04:04
Електропостачання на ЧАЕС відновлене – МАГАТЕ
фото: Getty Images

Електропостачання на Чорнобильській АЕС відновлене після пошкоджень внаслідок бойових дій.

Джерело: повідомлення МАГАТЕ у Twitter

Дослівно: "Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена "окупаційними військами".

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Що передувало: Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку в неділю відремонтували фахівці "Укренерго".

Передісторія: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. 

Теми: ЧорнобильАЕСвійна
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