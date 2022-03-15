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Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено – МАГАТЭ

Вторник, 15 марта 2022, 05:04
фото: Getty Images

Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повреждений в результате боевых действий.

Источник: сообщение МАГАТЭ в Twitter

Дословно: "Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками".

Что было ранее: Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую вчера отремонтировали специалистами "Укрэнерго".

Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

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Темы: ЧернобыльАЭСвойна
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