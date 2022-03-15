Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено – МАГАТЭ
Вторник, 15 марта 2022, 04:04
Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повреждений в результате боевых действий.
Источник: сообщение МАГАТЭ в Twitter
Дословно: "Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками".
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Что было ранее: Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую вчера отремонтировали специалистами "Укрэнерго".
Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.