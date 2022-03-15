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Україна виступить на "Євробаченні 2022": стали відомі можливі формати

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 06:26
фото: Facebook-сторінка Євробачення Україна

Український переможець національного відбору гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ для "Євробачення 2022", а в разі перемоги України до травня – виступить наживо в Італії.

Джерело: Facebook-сторінка Євробачення Україна

Дослівно: "Не зважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"

Передісторія: Після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш стало відомо, що гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні-2022.

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Теми: Євробачення
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