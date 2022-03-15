Україна виступить на "Євробаченні 2022": стали відомі можливі формати
Вівторок, 15 березня 2022, 05:26
Український переможець національного відбору гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ для "Євробачення 2022", а в разі перемоги України до травня – виступить наживо в Італії.
Джерело: Facebook-сторінка Євробачення Україна
Дослівно: "Не зважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"
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Передісторія: Після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш стало відомо, що гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні-2022.