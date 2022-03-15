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Украина выступит на "Евровидении 2022": стали известны возможные форматы

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 05:26
Украина выступит на Евровидении 2022: стали известны возможные форматы
фото: Facebook-страница Евровидение Украина

Украинский победитель национального отбора группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление для "Евровидения 2022", а в случае победы Украины до мая – выступит вживую в Италии.

Источник: Facebook-страница Евровидение Украина

Дословно: "Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!"

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Предыстория: После отбора в нацотборе и скандала с участницей Алиной Паш стало известно, что группа Kalush Orchestra примет участие в Евровидении-2022.

Темы: Евровидение
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