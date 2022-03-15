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Перші біженці з Маріуполя дісталися Запоріжжя

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 05:49
Перші біженці з Маріуполя дісталися Запоріжжя
СКРИНШОТ

З Маріуполя 14 березня вдалося виїхати людям на 160 приватних автомобілях.

Джерело: Голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Телеграм

Пряма мова: "…росіяни пропустили 160 приватних авто з Маріуполя, частина з яких на даний час дістались до міста Запоріжжя".

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Деталі: Крім того, Старух повідомив інформацію щодо гуманітарного конвою, що прямував до Маріуполя: слід зазначити, що окупанти третій день не дають можливості доставити ліки, продукти харчування та вкрай необхідні речі для мешканців міста.

Станом на 14 березня зупинена ворогом колона знаходиться за 60 кілометрів до пункту призначення.

Що було раніше: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

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Теми: Маріупольбіженцівійнаевакуація
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