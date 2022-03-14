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Маріуполь: росіяни для видимості коридору випустили 160 приватних авто – Верещук

Роман КравецьПонеділок, 14 березня 2022, 17:57

Росіяни пропустили 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська. 

Джерело: Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі УП

Пряма мова: "Пропустили 160 приватних авто щоб створити видимість коридору, вони приїхали зараз в Бердянськ, але це ні про що, бо там 300 тисяч людей, а 160 авто – це максимум 600-700 людей".

"У нас великі вантажівки і 24 автобуси. Ми вимагаємо дозволити на своїх авто їхати в колоні, як це було в Сумах і Київській області.

Це наша безумовна вимога – ми не будемо розмовляти про жодні інші питання, поки вони не розблокують Маріуполь".

Деталі: Міністр нагадала, що вантаж і автобуси для мешканців Маріуполя вже два дні стоять у Бердянську. 

Пряма мова: "Їх не пропускають, жодного гуманітарного вантажу не надходить. Росія знову цинічно бреше про відкриття коридору". 

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Що було раніше: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомив про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 

Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.

Теми: ВерещукМаріуполь
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