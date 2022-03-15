Первые беженцы из Мариуполя добрались до Запорожья

Из Мариуполя 14 марта удалось выехать людям на 160 частных автомобилях.

Источник: Глава Запорожской ОГА/ОВА Александр Старух в Телеграмм

Прямая речь: "…россияне пропустили 160 частных авто из Мариуполя, часть из которых в настоящее время добрались до города Запорожья".

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Детали: Кроме того, Старух сообщил информацию о гуманитарном конвое, который направлялся в Мариуполь: следует отметить, что кафиры третий день не дают возможности доставить лекарства, продукты питания и крайне необходимые вещи для жителей города.

По состоянию на 14 марта остановленная врагом колонна находится в 60 километрах от пункта назначения.

Что было ранее: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о начале работы гуманитарного коридора из города.