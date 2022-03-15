"Росія піде на все": США обурені вбивством журналіста Рено

Штати висловили обурення з приводу вбивства журналіста видання Time Брента Рено, а також заявили, що Росія піде на все, щоб заглушити виклики своїй пропаганді.

Джерело: представниця США при Організації посол Лінда Томас Грінфілд під час засідання Ради Безпеки ООН, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Передусім, я б хотіла висловити наше обурення у зв’язку зі смертю журналіста Брента Рено, який був убитий вчора російськими військами під час роботи над висвітленням того, як біженці залишали блокпост в Ірпені".

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"Його смерть свідчить про те, що Росія піде на все, аби заглушити всі висловлювання, які кидають виклик її пропаганді".

"Але жодна російська дезінформація не може відволікти увагу від цього факту: Кремль веде жорстоку, неспровоковану війну за власним вибором проти України.

Це війна, яка ведеться за підтримки та сприяння режиму Лукашенка. Росія не хоче, щоб її народ дізнався жахливу правду про безглузду смерть і руйнування, які вона несе Україні".

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"Росія повинна негайно припинити всі військові дії, вивести свої сили з України і стати на шлях дипломатії, дотримуючись принципів Статуту ООН і Гельсінського Заключного акту".

Деталі: Грінфілд підкреслила, що Рено працював в Ірпені, оскільки усвідомлював важливу роль, яку відіграють незалежні ЗМІ в об’єктивному висвітленні розв’язаної Путіним війни проти України.

Вона нагадала членам Радбезу ООН, що Росія продовжує поширювати дезінформацію, щоби відволікти увагу міжнародного співтовариства.

За її словами, від початку вторгнення РФ завдала жахливих руйнувань Україні, яка є також членом ООН, що призвело до загибелі тисяч і переміщення понад 2,5 мільйонів людей.

Посол підкреслила, що продовження російської агресії в Україні – є безпрецедентним викликом європейському порядку безпеки після Другої світової війни.

Що передувало: 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів. Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.