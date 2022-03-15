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"Россия пойдет на все": США возмущены убийством журналиста Рено

Вторник, 15 марта 2022, 07:48
Брент Рено, фото: facebook

Штаты выразили негодование по поводу убийства журналиста издания Time Брента Рено, а также заявили, что Россия пойдет на все, чтобы заглушить вызов своей пропаганде.

Источник: представительница США при Организации посол Линда Томас Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Прежде всего, я бы хотела выразить наше негодование в связи со смертью журналиста Брента Рено, убитого вчера российскими войсками во время работы над освещением того, как беженцы покидали блокпост в Ирпене".

"Его смерть свидетельствует о том, что Россия пойдет на все, чтобы заглушить все высказывания, бросающие вызов ее пропаганде".

"Но ни одна российская дезинформация не может отвлечь внимание от этого факта: Кремль ведет жестокую, неспровоцированную войну по собственному выбору против Украины.

Это война, которая ведется при поддержке и содействии режиму Лукашенко. Россия не хочет, чтобы ее народ узнал ужасную правду о бессмысленной смерти и разрушениях, которые она несет Украине".

"Россия должна немедленно прекратить все военные действия, вывести свои силы из Украины и стать на путь дипломатии, следуя принципам Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта".

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Детали: Гринфилд подчеркнула, что Рено работал в Ирпене, поскольку осознавал важную роль, которую играют независимые СМИ в объективном освещении развязанной Путиным войны против Украины.

Она напомнила членам Совбеза ООН, что Россия продолжает распространять дезинформацию, чтобы отвлечь внимание международного сообщества.

По ее словам, с начала вторжения РФ нанесла ужасные разрушения Украине, которая является также членом ООН, что привело к гибели тысяч и перемещению более 2,5 миллионов человек.

Посол подчеркнула, что продолжение российской агрессии в Украине является беспрецедентным вызовом европейскому порядку безопасности после Второй мировой войны.

Что предшествовало: 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

Темы: СШАвойнаИрпеньСМИ
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