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Іспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 07:09
Іспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ
Сергій Чемезов, фото з rostec.ru

Іспанія тимчасово захопила яхту російського олігарха вартістю 140 мільйонів доларів у Барселоні: 85-метрова суперяхта "Valerie" належить Сергію Чемезову – колишньому офіцеру КДБ, який очолює "Ростех".

Джерело: "Reuters" із посиланням на два джерела та слова прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в ефірі телеканалу "La Sexta", Marine Traffic

Пряма мова Санчеса: "Сьогодні ми захопили – технічний термін тимчасово знерухомили – яхту, що належить одному з основних олігархів (Росії – ред.). Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить 140 мільйонів доларів. Буде більше".

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Деталі: Моніторинговий сайт Marine Traffic повідомив, що яхти, пов’язані з двома іншими олігархами, які ще не потрапили під санкції, також пришвартовані в Барселоні.

85-метрова (279-футова) суперяхта "Valerie" по суті належить Сергію Чемезову. 

Судно, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, згідно зі статтею 2021 року, опублікованою у витоку інформації Pandora Papers.

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За даними Marine Traffic, яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого і до 14 березня перебувала на ремонті на верфі MB92 в Барселоні.

 

Джерело в уряді повідомило, що яхта залишиться під вартою, поки влада Іспанії підтвердить право власності та чи є власник у списку санкцій.

Захід ввів санкції проти російських мільярдерів, заморозив державні активи та відрізав більшу частину російського корпоративного сектору від світової економіки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Сергій Чемезов потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки у 2014 році та Великобританії в 2020 році через анексію Криму Росією, а цього місяця США та Австралія внесли його до санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Його не було названо в останньому європейському списку санкційних російських діячів, але ЄС запровадив проти нього заходи у 2014 році.

У найближчі дні має бути оприлюднений четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Днями Сергій Чемезов сказав, що Росія вийде "переможцем", незважаючи на санкції.

Теми: РосіяІспаніясанкціївійна
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