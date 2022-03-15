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Испания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 07:09
Испания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ
Сергей Чемезов, фото с rostec.ru

Испания временно захватила яхту российского олигарха стоимостью 140 миллионов долларов в Барселоне: 85-метровая суперяхта Valerie принадлежит Сергею Чемезову – бывшему офицеру КГБ, который возглавляет "Ростех".

Источник: "Reuters" со ссылкой на два источника и слова премьер-министра Испании Педро Санчеса в эфире телеканала La Sexta, Marine Traffic

Прямая речь Санчеса: "Сегодня мы захватили – технический термин временно обездвижили – яхту, принадлежащую одному из основных олигархов (России – ред.). Мы говорим о яхте, стоимость которой, по нашим оценкам, составляет 140 миллионов долларов. Будет больше".

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Детали: Мониторинговый сайт Marine Traffic сообщил, что яхты, связанные с двумя другими олигархами, еще не попавшими под санкции, также пришвартованы в Барселоне.

85-метровая (279-футовая) суперяхта "Valerie" по сути принадлежит Сергею Чемезову.

Судно, плавающее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов, согласно статье 2021 года, опубликованной в утечке информации Pandora Papers.

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По данным Marine Traffic, яхта находилась в Барселоне с 9 февраля и по 14 марта находилась на ремонте на верфи MB92 в Барселоне.

 

Источник в правительстве сообщил, что яхта останется под стражей, пока власти Испании подтвердят право собственности и есть ли владелец в списке санкций.

Запад ввел санкции против российских миллиардеров, заморозил государственные активы и отрезал большую часть российского корпоративного сектора от мировой экономики после вторжения России в Украину 24 февраля.

Сергей Чемезов попал под санкции Соединенных Штатов Америки в 2014 году и Великобритании в 2020 году из-за аннексии Крыма с Россией, а в этом месяце США и Австралия внесли его в санкционные списки. Санкции США также были направлены против падчерицы Чемезова, а также его жены и сына.

Он не был назван в последнем европейском списке санкционных российских деятелей, но ЕС ввел против него меры в 2014 году.

В ближайшие дни должен быть обнародован четвертый пакет санкций ЕС против России.

На днях Сергей Чемезов сказал, что Россия выйдет "победителем", несмотря на санкции.

Темы: РосcияИспаниясанкциивойна
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