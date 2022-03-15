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У Кремлі відреагували на "зрив" ефіру на Першому каналі РФ

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 11:29

У Кремлі дії співробітниці Першого каналу РФ Марини Овсяннікової, яка увірвалася в ефір новин із закликом зупинити війну, назвали "хуліганством".

Джерело: Речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости"

Деталі: Зі слів Пєскова, діями Овсяннікової мають займатися правоохоронні органи та телеканал. 

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Дослівно: "Це хуліганство". 

Що передувало: Адвокати більше 10 годин не можуть знайти Марину Овсяннікову.

14 березня у програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася співробітниця каналу із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

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Теми: пропагандаЗМІРосія
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