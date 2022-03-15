В Кремле отреагировали на "срыв" эфира на Первом канале РФ

В Кремле действия сотрудницы Первого канала РФ Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир новостей с призывом остановить войну, назвали "хулиганством".

Источник: Спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости"

Детали: По словам Пескова, действиями Овсянниковой должны заниматься правоохранительные органы и телеканал.

Дословно: "Это хулиганство".

Что было ранее: Адвокаты больше 10 часов не могут найти Марину Овсянникову.

14 марта в программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась сотрудница канала с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.