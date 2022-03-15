В Кремле отреагировали на "срыв" эфира на Первом канале РФ
Вторник, 15 марта 2022, 11:29
В Кремле действия сотрудницы Первого канала РФ Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир новостей с призывом остановить войну, назвали "хулиганством".
Источник: Спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости"
Детали: По словам Пескова, действиями Овсянниковой должны заниматься правоохранительные органы и телеканал.
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Дословно: "Это хулиганство".
Что было ранее: Адвокаты больше 10 часов не могут найти Марину Овсянникову.
14 марта в программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась сотрудница канала с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.
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