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В Кремле отреагировали на "срыв" эфира на Первом канале РФ

"Украинская правда"Вторник, 15 марта 2022, 12:29

В Кремле действия сотрудницы Первого канала РФ Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир новостей с призывом остановить войну, назвали "хулиганством".

Источник: Спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости"

Детали: По словам Пескова, действиями Овсянниковой должны заниматься правоохранительные органы и телеканал.

Дословно: "Это хулиганство".

Что было ранее: Адвокаты больше 10 часов не могут найти Марину Овсянникову.

14 марта в программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась сотрудница канала с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Темы: пропагандаСМИРосcия
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