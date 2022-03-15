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ДБР провело обшуки у народних депутатів з ОПЗЖ: вилучено зброю та гроші

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 13:06
ДБР провело обшуки у народних депутатів з ОПЗЖ: вилучено зброю та гроші
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.

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Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Деталі: За даними джерела "Української правди", справа стосується співробітників Держприкордонслужби, які ймовірно сприяли нардепам у незаконному перетині кордону.

За словами співрозмовника УП, з вищезазначених депутатів в Україні перебуває лише Віктор Чорний.

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Додатково: Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо: 8 березня співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович у коментарі УП повідомив, що перебуває за кордоном, але заявив, що шукає можливості повернутися в Україну.

За словами нардепа, він спочатку був на лікуванні в Ізраїлі, а потім полетів на Кіпр. 

Теми: ДБРОПЗЖобшуки
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