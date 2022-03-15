ГБР провело обыски у народных депутатов из ОПЗЖ: изъяли оружие и деньги

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования относительно неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины.

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В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Детали: По данным источника "Украинской правды", дело касается сотрудников Госпогранслужбы, которые, вероятно, способствовали нардепам в незаконном пересечении границы.

По словам собеседника УП, из вышеупомянутых депутатов в Украине находится только Виктор Черный.

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Дополнительно: Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним: 8 марта сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в комментарии УП сообщил, что находится за границей, но заявил, что ищет возможности вернуться в Украину.

По словам нардепа, он сначала был на лечении в Израиле, а затем улетел на Кипр.