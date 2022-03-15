Україні потрібен союз з країною, яка має ядерну зброю – Данілов

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю, впевнений секретар РНБО Олексій Данілов. Цією країною він бачить Велику Британію.

Джерело: Данілов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Данілова: "Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю.

Наразі це Британія".