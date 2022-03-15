Україні потрібен союз з країною, яка має ядерну зброю – Данілов
Вівторок, 15 березня 2022, 14:52
Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю, впевнений секретар РНБО Олексій Данілов. Цією країною він бачить Велику Британію.
Джерело: Данілов, якого цитує пресслужба відомства
Пряма мова Данілова: "Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість.
Реклама:
Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю.
Наразі це Британія".