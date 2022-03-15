Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – Данилов

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 15:52
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО "РАДИО СВОБОДА"

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, уверен секретарь СНБО Алексей Данилов. Этой страной он видит Великобританию.

Источник: Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Данилова: "Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность.

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием.

Пока это Британия".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ДаниловСНБОВеликобританиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, есть погибший

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

Все новости...
Данилов
Данилов сомневается в дальнейшем существовании ООН и упрекнул Германию
Россия хочет одеть белорусов в форму РФ – секретарь СНБО
Рашизм уже в разы превосходит фашизм – Данилов
Последние новости
00:29
Кулеба анонсировал новые санкции против России
00:14
Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор
00:06
Минобороны Британии: Блокада побережья Украины усугубит гуманитарную ситуацию
23:48
Рада может собратся на следующей неделе – Корниенко
23:45
видеоПротивник понес серьезные потери и изменил стратегию в небе - Воздушные силы ВСУ
23:41
В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"
23:40
Премьер Эстонии: Путин не должен выиграть эту войну
23:21
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, есть погибший
23:12
Торговые отношения Китая и России ухудшились из-за войны – Bloomberg
22:56
Вилкул рассказал, как собирается "встречать" российские войска
Все новости...