Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – Данилов
Вторник, 15 марта 2022, 14:52
Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, уверен секретарь СНБО Алексей Данилов. Этой страной он видит Великобританию.
Источник: Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства
Прямая речь Данилова: "Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность.
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Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием.
Пока это Британия".