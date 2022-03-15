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Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – Данилов

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 14:52
Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО "РАДИО СВОБОДА"

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, уверен секретарь СНБО Алексей Данилов. Этой страной он видит Великобританию.

Источник: Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Данилова: "Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность.

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Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием.

Пока это Британия".

Темы: ДаниловСНБОВеликобританиявойна
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