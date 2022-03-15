Столична влада закликає на час комендантської години в Києві та в області залишатися вдома, або в укритті.

Джерело: Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю УП, яке він давав разом з Володимиром Кличком, і яке незабаром вийде на нашому Youtube-каналі

Деталі: "Українська правда" запитувала Кличка, для чого було введено комендантську годину на півтора доби.

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Пряма мова мера: "Це пов’язано з можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста".

"Я б рекомендував ці півтора доби залишатися в укритті, або вдома. І слідкувати, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь там речі".

Деталі: Кличко наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.