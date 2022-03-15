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Тривала комендантська година пов’язана з можливими загостреннями – Кличко

Роман КравецьВівторок, 15 березня 2022, 14:59

Столична влада закликає на час комендантської години в Києві та в області залишатися вдома, або в укритті. 

Джерело: Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю УП, яке він давав разом з Володимиром Кличком, і яке незабаром вийде на нашому Youtube-каналі 

Деталі: "Українська правда" запитувала Кличка, для чого було введено комендантську годину на півтора доби.

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Пряма мова мера:  "Це пов’язано з можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста". 

"Я б рекомендував ці півтора доби залишатися в укритті, або вдома.  І слідкувати, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь там речі". 

Деталі: Кличко наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

Теми: Віталій КличкоКиїввійна
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