Долгий комендантский час связан с возможными обострениями – Кличко
Городские власти Киева призывают на время комендантского часа в столице и области оставаться дома, или в укрытии.
Источник: Мэр Киева Виталий Кличко в интервью УП, которое он давал вместе с Владимиром Кличко, и которое скоро выйдет на нашем Youtube-канале
Детали: "Украинская правда" спрашивала Кличко, для чего был введен комендантский час на полтора суток.
Прямая речь мэра: "Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города.
"Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи".
Детали: Кличко подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.
Что было ранее: Комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.
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