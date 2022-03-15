Долгий комендантский час связан с возможными обострениями – Кличко

Городские власти Киева призывают на время комендантского часа в столице и области оставаться дома, или в укрытии.

Источник: Мэр Киева Виталий Кличко в интервью УП, которое он давал вместе с Владимиром Кличко, и которое скоро выйдет на нашем Youtube-канале

Детали: "Украинская правда" спрашивала Кличко, для чего был введен комендантский час на полтора суток.

Реклама:

Прямая речь мэра: "Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города.

"Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи".

Детали: Кличко подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: Комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.