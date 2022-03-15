Суркисы выехали из Украины в начале войны

Бизнесмены и президенты ФК "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины.

Источник: источники "Украинской правды" в бизнес-кругах, фанаты ФК "Динамо"

Детали: Фанаты клуба обнародовали свое обращение вечером 14 марта. В нем они утверждают, что братья Суркисы вылетели из Украины в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что ни Игорь, ни Григорий Суркис не находятся сейчас в Украине.

Кроме того, фанаты "Динамо" возмутились тем, что ни один из них не обнародовал заявление или обращение к поклонникам клуба или вообще украинцев, и не прояснил свою позицию по поводу российско-украинской войны.

После этого днем ​​15 марта на официальной странице ФК "Динамо" вышло интервью Игоря Суркиса, в котором он заверил, что осуждает российскую агрессию против Украины и поддерживает Вооруженные силы Украины.

Прямая речь Игоря Суркиса: "Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных, сейчас вся наша страна – это герои!"

Детали: В интервью Суркис заверил, что финансово поддерживает усилия по эвакуации женщин и детей с территорий, на которых ведут активные боевые действия и поддерживает желание всех причастных к клубу участвовать в защите Украины.

Кроме того, Григория Суркиса не видели в зале заседаний и кулуарах парламента во время проведения внеочередных заседаний Верховной Рады 3 и 15 марта.

В то же время на сайте ВРУ видно, что Суркис был зарегистрирован в системе "Рада" 24 февраля во время заседания, на котором голосовали за введение военного положения.

Справка: Григорий Суркис (72 года) является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также является почетным президентом Федерации футбола Украины.

Игорь Суркис (63 года) является президентом футбольного клуба "Динамо" с 2002 года.

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