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Німецький телеканал опублікував відео, як росіяни розстріляли цивільного під Києвом

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 23:14
Фото ілюстративне getty images

Німецький телеканал ZDF оприлюднив відеозапис із дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі під Києвом.

Джерело: twitter-сторінка ZDF

Деталі: Дроном керував боєць підрозділу тероборони, який слідкував за переміщенням російських окупантів.

Близько 14:00 7 березня дрон зумів зафіксувати, як три автівки з мирними мешканцями їхали повз АЗС, за яким заховалися російські окупанти з БТР.

Коли перша автівка наблизилась до них упритул, вона рвучко розвернулась і поїхала в зворотному напрямку. Імовірно, водій першого авто встиг вчасно помітити окупантів.

Однак, остання автівка не встигла вчасно розвернутись і по ній почали стріляти російські окупанти. Водій хутко вийшов з машини й підняв руки догори.

У цю ж мить російські солдати застрелили водія.

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Невдовзі вони підійшли та обнишпорили автівку, а потім відтягнули тіло вбитого водія до узбіччя. Журналіст повідомляє, що російські солдати також захопили дружину і дитину вбитого чоловіка, які сиділи в автівці, та вивезли їх у невідомому напрямку.

Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису і підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.

Чому це важливо: Російський президент Владімір Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що російські окупаційні війська в Україні здійснюють "точкові" удари по військових об’єктах та жодним чином не загрожують життю, здоров’ю та майну мирних громадян. 

Російські окупанти розстрілюють мирних мешканців, ґвалтують та принижиюуть цивільне населення, а також вчиняють мародерство. Усе це є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо звичаїв і правил ведення війни.

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Нагадаємо: Прокурор Бенджамін Ференц, який займався засудженням високопосадовців нацистського Райху на Нюрнберзькому процесі у 1946 році, вважає, що Путін може опинитися за ґратами за злочини проти людяності.

Він вважає, що можна утворити міжнародний трибунал для засудження Путіна та воєнних злочинців окупаційних військ РФ, подібно до міжнародних трибуналів у Гаазі у 2000-х роках, на яких ув’язнили воєнних злочинців Югославських воєн.

Теми: РосіявійнавбивствоКиївська область
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