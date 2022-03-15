Немецкий телеканал опубликовал видео, как русские расстреляли гражданского под Киевом
Немецкий телеканал ZDF обнародовал видеозапись с дрона, как российские солдаты расстреливают мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом.
Источник: twitter-страница ZDF
Детали: Дроном руководил боец подразделения теробороны, следивший за перемещением российских оккупантов.
Около 14:00 7 марта дрон сумел зафиксировать, как три автомобиля с мирными жителями ехали мимо АЗС, за которым скрывались русские оккупанты с БТР.
Когда первый автомобиль приблизился к ним вплотную, он резко развернулся и поехал в обратном направлении. Вероятно, водитель заметил военных.
Однако последний автомобиль не успел вовремя развернуться и по нему начали стрелять русские оккупанты. Водитель быстро вышел из машины и поднял руки вверх.
#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww— frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022
В этот же момент русские солдаты произвели стрельбу из пулеметов и убили водителя. Журналист сообщает, что российские солдаты также захватили жену и ребенка убитого мужчины, которые сидели в машине, и вывезли их в неизвестном направлении.
Немецкие журналисты нашли автора видеозаписи и подтвердили подлинность видео, время и место видеосъемки.
Почему это важно: Российский президент Владимир Путин, начавший войну против Украины, утверждает, что российские оккупационные войска в Украине осуществляют "точечные удары" по военным объектам и никоим образом не угрожают жизни, здоровью и имуществу гражданских.
Русские оккупанты расстреливают мирных жителей, насилуют и унижают гражданское население, а также совершают мародерство. Все это является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций касательно обычаев и правил ведения войны.
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Предыстория:
- Прокурор Бенджамин Ференц, занимавшийся осуждением высокопоставленных чиновников нацистского Райха на Нюрнбергском процессе в 1946 году, считает, что Путин может оказаться за решеткой за преступления против человечности.
- Он считает, что можно создать международный трибунал для осуждения Путина и военных преступников оккупационных войск РФ, подобно международным трибуналам в Гааге в 2000-х годах, на которых были заключены военные преступники Югославских войн.