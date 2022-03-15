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Немецкий телеканал опубликовал видео, как русские расстреляли гражданского под Киевом

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 22:14
Немецкий телеканал опубликовал видео, как русские расстреляли гражданского под Киевом
Фото иллюстративное getty images

Немецкий телеканал ZDF обнародовал видеозапись с дрона, как российские солдаты расстреливают мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом.

Источник: twitter-страница ZDF

Детали: Дроном руководил боец ​​подразделения теробороны, следивший за перемещением российских оккупантов.

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Около 14:00 7 марта дрон сумел зафиксировать, как три автомобиля с мирными жителями ехали мимо АЗС, за которым скрывались русские оккупанты с БТР.

Когда первый автомобиль приблизился к ним вплотную, он резко развернулся и поехал в обратном направлении. Вероятно, водитель заметил военных.

Однако последний автомобиль не успел вовремя развернуться и по нему начали стрелять русские оккупанты. Водитель быстро вышел из машины и поднял руки вверх.

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В этот же момент русские солдаты произвели стрельбу из пулеметов и убили водителя. Журналист сообщает, что российские солдаты также захватили жену и ребенка убитого мужчины, которые сидели в машине, и вывезли их в неизвестном направлении.

Немецкие журналисты нашли автора видеозаписи и подтвердили подлинность видео, время и место видеосъемки.

Почему это важно: Российский президент Владимир Путин, начавший войну против Украины, утверждает, что российские оккупационные войска в Украине осуществляют "точечные удары" по военным объектам и никоим образом не угрожают жизни, здоровью и имуществу гражданских.

Русские оккупанты расстреливают мирных жителей, насилуют и унижают гражданское население, а также совершают мародерство. Все это является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций касательно обычаев и правил ведения войны.

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Предыстория:

  • Прокурор Бенджамин Ференц, занимавшийся осуждением высокопоставленных чиновников нацистского Райха на Нюрнбергском процессе в 1946 году, считает, что Путин может оказаться за решеткой за преступления против человечности. 
  • Он считает, что можно создать международный трибунал для осуждения Путина и военных преступников оккупационных войск РФ, подобно международным трибуналам в Гааге в 2000-х годах, на которых были заключены военные преступники Югославских войн.

Темы: РосcиявойнаубийствоКиевская область
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