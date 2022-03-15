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Очільник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 23:26
ФОТО ДПСУ

Голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до Польщі з пропозицією щодо відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію.

Джерело: Козицький у Telegram за підсумками зустрічі з віце-спікеркою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та генеральною консулкою Польщі у Львові Елізою Дзвонкєвіч

Дослівно: "Пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту.

Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них".

Деталі: Співрозмовники також обговорили потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Що передувало: Останнім часом потік людей через західний кордон України зменшився

14 березня черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України вранці були майже відсутні, лише на пункті пропуску "Шегині" перебувало 30 атомобілів. 

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Теми: ПольщакордонЛьвівщина
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