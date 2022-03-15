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Руководитель Львовской области просит Польшу открыть еще два пункта пропуска

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 23:26
ФОТО ГПСУ

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий обратился к Польше с предложением открыть пункты пропуска в Варяже и Нижанковичах, которые пока не введены в эксплуатацию.

Источник: Козицкий в Telegram по итогам встречи с вице-спикером Сейма Польши Малгожатой Госевской и генеральным консулом Польши во Львове Элизой Дзвонкевич

Дословно: "Пункты пропуска на границе с Польшей в настоящее время существенно меньше загружены, но это может измениться в случае эскалации конфликта.

Поэтому я обратился к польским партнерам о возможности открытия пунктов пропуска в Варяже и Нижанковичах, которые не введены в эксплуатацию, и обустройстве социальной инфраструктуры возле них".

Детали: Собеседники также обсудили необходимость улучшения железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Что предшествовало: В последнее время поток людей через западную границу Украины снизился.

14 марта очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины утром почти отсутствовали, только на пункте пропуска "Шегини" находилось 30 автомобилей.

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Темы: ПольшаграницаЛьвовщина
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