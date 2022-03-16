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Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 00:23
Данілов. Фото: Дмитра Ларіна, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найважливішою санкцією щодо Росії має стати суцільний паркан навколо цієї країни. Данілов прогнозує, що Росія знову перетвориться на болото, а країни, проти яких РФ проявляла агресію, стануть незалежними.

Джерело: Данілов в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Санкція відносно Росії має бути одна: паркан великий (навколо) цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський цей рашизм. Це була б найпотужніша санкція.

Просто закрити їх: хай вони там собі по тайзі ходять, як ведмеді свого часу ходили.

Але є питання грошей деяких європейських країн, які кажуть, що гроші для них геть понад усе. І є проблема. Санкції мають бути такими, щоб відбулася повна консервація цієї території. Як вони були раніше болотами, так вони і мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії…

Є чеченський вільний народ. І Ічкерія, я неодноразово казав, буде вільною країною. Є Татарстан, багато інших. Там території, які будуть вільними. І лишиться болото, яке квакало на території Московії ще 300, 400, 500 років тому".

Деталі: Данілов також рекомендував розділяти чеченців та кадировців, які приїхали разом із росіянами воювати проти України: "На сьогодні чеченців на території Чечні майже немає, там всі кадирівці".

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Щодо міжнародного легіону, який формується із іноземців, котрі бажають воювати проти Росії, то Данілов сказав, що не говорити про обсяги: "Повірте, це доволі потужна армія. Ті, кого свого часу ображали рашисти, вони стоять на боці свободи, перемоги, нашого народу".

Теми: ДаніловРНБОРосіявійна
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