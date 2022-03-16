Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что важнейшей санкцией в отношении России должен стать сплошной забор вокруг этой страны. Данилов прогнозирует, что Россия снова превратится в болото, а страны, против которых РФ проявляла агрессию, станут независимыми.
Источник: Данилов в интервью НВ
Прямая речь: "Санкция в отношении России должна быть одна: забор большой (вокруг) этой страны, чтобы оттуда никуда не выезжал ни один человек, который поддерживает путинский этот рашизм. Это была бы самая мощная санкция.
Просто закрыть их: пусть они там по тайге ходят, как медведи в свое время ходили.
Но есть вопросы денег некоторых европейских стран, которые говорят, что деньги для них превыше всего. И есть проблема. Санкции должны быть такими, чтобы прошла полная консервация этой территории. Как они были раньше болотами, так они и должны оставаться болотами. Сделать освобождение свободных стран — Ичкерии…
Есть свободный чеченский народ. И Ичкерия, я неоднократно говорил, будет свободной страной. Есть Татарстан, многие другие. Там территории, которые будут свободными. И останется болото, которое квакало на территории Московии еще 300, 400, 500 лет назад".
Детали: Данилов также рекомендовал разделять чеченцев и кадыровцев, которые приехали вместе с россиянами воевать против Украины: "На сегодняшний день чеченцев на территории Чечни почти нет, там все кадыровцы".
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Что касается международного легиона, который формируется из иностранцев, желающих воевать против России, то Данилов сказал, что не может говорить об объемах: "Поверьте, это достаточно мощная армия. Те, кого в свое время оскорбляли рашисты, они стоят на стороне свободы, победы, нашего народа".