Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что важнейшей санкцией в отношении России должен стать сплошной забор вокруг этой страны. Данилов прогнозирует, что Россия снова превратится в болото, а страны, против которых РФ проявляла агрессию, станут независимыми.

Источник: Данилов в интервью НВ

Прямая речь: "Санкция в отношении России должна быть одна: забор большой (вокруг) этой страны, чтобы оттуда никуда не выезжал ни один человек, который поддерживает путинский этот рашизм. Это была бы самая мощная санкция.

Просто закрыть их: пусть они там по тайге ходят, как медведи в свое время ходили.

Но есть вопросы денег некоторых европейских стран, которые говорят, что деньги для них превыше всего. И есть проблема. Санкции должны быть такими, чтобы прошла полная консервация этой территории. Как они были раньше болотами, так они и должны оставаться болотами. Сделать освобождение свободных стран — Ичкерии…

Есть свободный чеченский народ. И Ичкерия, я неоднократно говорил, будет свободной страной. Есть Татарстан, многие другие. Там территории, которые будут свободными. И останется болото, которое квакало на территории Московии еще 300, 400, 500 лет назад".

Детали: Данилов также рекомендовал разделять чеченцев и кадыровцев, которые приехали вместе с россиянами воевать против Украины: "На сегодняшний день чеченцев на территории Чечни почти нет, там все кадыровцы".

Что касается международного легиона, который формируется из иностранцев, желающих воевать против России, то Данилов сказал, что не может говорить об объемах: "Поверьте, это достаточно мощная армия. Те, кого в свое время оскорбляли рашисты, они стоят на стороне свободы, победы, нашего народа".