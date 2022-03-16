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ЦПД обнародовал список уничтоженных членов командования оккупационных войск

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 06:58

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об уничтоженных членах высшего командования российских войск.

Источник: Facebook-страница ЦПД

Детали: В частности, ЦПД сообщает, что украинская армия уничтожила:

  • генерал-майора Тушаева Магомеда
  • генерал-майора Герасимова Виталия
  • генерал-майора Колесникова Андрея
  • полковника Захарова Андрея
  • полковника Порохню Сергея
  • полковника Николаева Игоря
  • подполковника Агаркова Юрия
  • подполковника Софронова Дмитрия
  • подполковника Ермолина Михаила

Напомним: Глава Мордовской Республики РФ сообщил о смерти на территории Украины высокопоставленного российского военного Виктора Ивановича Исайкина во время попытки оккупации.

6 марта ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии.

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Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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