ЦПД обнародовал список уничтоженных членов командования оккупационных войск
Среда, 16 марта 2022, 05:58
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об уничтоженных членах высшего командования российских войск.
Источник: Facebook-страница ЦПД
Детали: В частности, ЦПД сообщает, что украинская армия уничтожила:
Реклама:
- генерал-майора Тушаева Магомеда
- генерал-майора Герасимова Виталия
- генерал-майора Колесникова Андрея
- полковника Захарова Андрея
- полковника Порохню Сергея
- полковника Николаева Игоря
- подполковника Агаркова Юрия
- подполковника Софронова Дмитрия
- подполковника Ермолина Михаила
Напомним: Глава Мордовской Республики РФ сообщил о смерти на территории Украины высокопоставленного российского военного Виктора Ивановича Исайкина во время попытки оккупации.
6 марта ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии.