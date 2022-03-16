ЦПД обнародовал список уничтоженных членов командования оккупационных войск

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об уничтоженных членах высшего командования российских войск.

Источник: Facebook-страница ЦПД

Детали: В частности, ЦПД сообщает, что украинская армия уничтожила:

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генерал-майора Тушаева Магомеда

генерал-майора Герасимова Виталия

генерал-майора Колесникова Андрея

полковника Захарова Андрея

полковника Порохню Сергея

полковника Николаева Игоря

подполковника Агаркова Юрия

подполковника Софронова Дмитрия

подполковника Ермолина Михаила

Напомним: Глава Мордовской Республики РФ сообщил о смерти на территории Украины высокопоставленного российского военного Виктора Ивановича Исайкина во время попытки оккупации.

6 марта ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии.