Генштаб про добу війни: ЗСУ завдали нищівних ударів, подекуди ідуть в контрнаступ

Українські війська здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та війська росіян, і перейшли в контрнаступ на окремих напрямках.

Джерело: звіт Генштабу станом на 6 ранку 16 березня

Дослівно: "Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

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Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ".

Деталі: Уточнюється, що росіяни зосередилися на тому, щоб закріпитися на зайнятих рубежах, і продовжують обстрілювати інфраструктуру та густонаселені райони.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 15 березня ППО Повітряних сил знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт і дві ракети окупантів.