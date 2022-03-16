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Генштаб про добу війни: ЗСУ завдали нищівних ударів, подекуди ідуть в контрнаступ

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 06:00

Українські війська здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та війська росіян, і перейшли в контрнаступ на окремих напрямках.

Джерело: звіт Генштабу станом на  6 ранку 16 березня

Дослівно: "Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

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Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ".

Деталі: Уточнюється, що росіяни зосередилися на тому, щоб  закріпитися на зайнятих рубежах, і продовжують обстрілювати інфраструктуру та густонаселені райони.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 15 березня ППО  Повітряних сил знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт і дві ракети окупантів.

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Теми: війнаРосія
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