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Генштаб про добу війни: ЗСУ завдали нищівних ударів, подекуди ідуть в контрнаступ

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 07:00

Українські війська здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та війська росіян, і перейшли в контрнаступ на окремих напрямках.

Джерело: звіт Генштабу станом на  6 ранку 16 березня

Дослівно: "Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ".

Деталі: Уточнюється, що росіяни зосередилися на тому, щоб  закріпитися на зайнятих рубежах, і продовжують обстрілювати інфраструктуру та густонаселені райони.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 15 березня ППО  Повітряних сил знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт і дві ракети окупантів.

Теми: війнаРосія
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