Генштаб о сутках войны: ВСУ нанесли сокрушительные удары, кое-где идут в контрнаступление

Украинские войска совершили девять авианалетов на колонны техники и войска россиян, и перешли в контрнаступление на отдельных направлениях.

Источник: отчет Генштаба по состоянию на 6 утра 16 марта

Дословно: "Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не имели.

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление".

Детали: Уточняется, что россияне сосредоточились на том, чтобы закрепиться на занятых рубежах, и продолжают обстреливать инфраструктуру и густонаселенные районы.

Напомним: Как уже сообщалось, 15 марта ПВО Воздушных сил уничтожила три самолета, три БПЛА, один вертолет и две ракеты оккупантов.