Росіяни намагались захопити ще одну АЕС, але їх відкинули – Енергоатом

Російські військові слідом за Запорізькою атомною електростанцією намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, але українські військові зупинили наступ – і загарбники не пройшли.

Джерело: виконувач обов’язків голови "Енергоатома" Петро Котін в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Була дуже велика загроза – туди намагались прорватись, але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв.

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У них (росіян – ред.) нічого не вийшло. Але вони дійсно намагались відразу після ЗАЕС захопити Південноукраїнську. (...)

Ми усвідомлюємо, що треба бути готовими, що навіть коли ми їх виженемо, вони прийдуть знову. Нам треба бути готовими заздалегідь виконувати всі ті заходи, як на Південноукраїнській АЕС. Там врахували досвід і зупинили. Цього не змогли зробити на ЗАЕС – вони підійшли надто близько.

Ми до останнього не вірили що вони підуть на Запорізьку АЕС, поки вони не підійшли й не почали її обстрілювати. Але ми все повернемо".

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Деталі: Котін зазначив, що поки Україні вистачає потужностей.

Південноукраїнська АЕС має три блоки по 1 тис. МВт, таких по потужності як на ЗАЕС. два блоки працюють, один у ремонті.

За словами Котіна, на сьогодні на ЗАЕС працює два енергоблоки і на Південноукраїнській теж два.

"Споживання в енергосистемі значно знизилось з початку військової агресії. Десь два місяці тому ми працювали всіма нашими 15 енергоблоками на піку потужності. Зараз працюємо лише вісьмома, і цього вистачає. Невдовзі черговий енергоблок на одному з інших наших об'єктів вийде з ремонту", – сказав кеівник "Енергоатому".

Водночас, він наголосив, що Росія на чолі з Володимиром Путіним вдається до "ядерного тероризму".

Пряма мова: "Те, що відбувається – захоплення мирних атомних об'єктів – це акт ядерного тероризму. Ніхто в світі такого ще не робив. Путін пише історію, і мерзенну історію. Він став першим диктатором, який бомбив і розстрілював мирні ядерні об'єкти, і буде за це відповідати, як за акт ядерного тероризму.

Ні в кого немає сумнівів з цього приводу. Це думка не тільки моя, а й думка МАГАТЕ, Єврокомісії, ООН".

Нагадаємо: Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший же день повномасштабної війни РФ проти України – 24 лютого, а Запорізьку АЕС – 4 березня.

Південноукраїнська АЕС розташована неподалік від міста Южноукраїнськ у Миколаївській області.

В Україні розташовано п'ять атомних електростанцій: Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Чорнобильська АЕС. ЧАЕС не ескплуатується.