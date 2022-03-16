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"Київ вистоїть!": головнокомандувач розповів, які сили захищають столицю

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 09:47
Київ вистоїть!: головнокомандувач розповів, які сили захищають столицю
фото з Facebook Залужного

До оборони Києва від атак і наступу російського окупанта залучені сили сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ, сили спецоперацій та інші.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Оборона Києва - наше стратегічне завдання.

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Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави".

Деталі: За даними Залужного, до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

"Київ вистоїть!", - запевнив головнокомандувач.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

Очільник столиці Віталій Кличко закликав киян-чоловіків, які поїхали з міста, повертатися до міста і захищати його і своє майбутнє.

Теми: Київвійна
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