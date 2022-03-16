"Киев выстоит!": главнокомандующий рассказал, какие силы защищают столицу
К обороне Киева от атак и наступления российского оккупанта привлечены силы сухопутных войск, теробороны, десантно-штурмовые войска, силы спецопераций и другие.
Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook
Прямая речь: "Оборона Киева – наша стратегическая задача.
Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины и других военных формирований государства.
Детали: По данным Залужного, к защите столицы массово приобщаются сами горожане.
"Киев выстоит!", – заверил главнокомандующий.
Что предшествовало: Комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.
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Глава столицы Виталий Кличко призвал уехавших из города киевлян, возвращаться в город и защищать его и свое будущее.