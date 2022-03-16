Жителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.

Джерело: інформаційне видання "Український південь", відео місцевих автивістів із соцмереж

Деталі: У середу стало відомо, що скадовський міський голова Олександр Яковлєв та його заступник були затримані російськими військовими. О 12 годині жителі місста зібралися на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста.

Скадовчани скандували "Мера", "Російський солдат – фашист та окупант", "Скадовськ – це Україна". Російські військові, які знаходяться у міській раді відкрили вогонь, аби розігнати мітинг. Було застосовано сльозогінний газ проти мирного населення.

Зазначається, що стрілянина у центрі міста була тривалою.

Про постраждалих наразі інформації немає.

Чому це важливо: Жителі оточених ворогом та тимчасово окупованих міст і містечок Півдня України щодня виходять на мітинги і закликають агресора забратись геть, порівнюючи російських військових із фашистами. Все частіше російські військові починають стріляти під час проукраїнських мітингів.