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Жителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 14:00

Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.

Джерело: інформаційне видання "Український південь", відео місцевих автивістів із соцмереж

Деталі: У середу стало відомо, що скадовський міський голова Олександр Яковлєв та його заступник були затримані російськими військовими. О 12 годині жителі місста зібралися на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста.

Скадовчани скандували "Мера", "Російський солдат – фашист та окупант", "Скадовськ – це Україна". Російські військові, які знаходяться у міській раді відкрили вогонь, аби розігнати мітинг. Було застосовано сльозогінний газ проти мирного населення.

Зазначається, що стрілянина у центрі міста була тривалою.

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Про постраждалих наразі інформації немає.

Чому це важливо: Жителі оточених ворогом та тимчасово окупованих міст і містечок Півдня України щодня виходять на мітинги і закликають агресора забратись геть, порівнюючи російських військових із фашистами. Все частіше російські військові починають стріляти під час проукраїнських мітингів.

Теми: Херсонська областьвійна
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