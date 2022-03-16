Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 13:00
Жителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.

Джерело: інформаційне видання "Український південь", відео місцевих автивістів із соцмереж

Деталі: У середу стало відомо, що скадовський міський голова Олександр Яковлєв та його заступник були затримані російськими військовими. О 12 годині жителі місста зібралися на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста.

Реклама:

Скадовчани скандували "Мера", "Російський солдат – фашист та окупант", "Скадовськ – це Україна". Російські військові, які знаходяться у міській раді відкрили вогонь, аби розігнати мітинг. Було застосовано сльозогінний газ проти мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що стрілянина у центрі міста була тривалою.

Про постраждалих наразі інформації немає.

Чому це важливо: Жителі оточених ворогом та тимчасово окупованих міст і містечок Півдня України щодня виходять на мітинги і закликають агресора забратись геть, порівнюючи російських військових із фашистами. Все частіше російські військові починають стріляти під час проукраїнських мітингів.

Теми: Херсонська областьСкадовськвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: