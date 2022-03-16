Жителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину
Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.
Джерело: інформаційне видання "Український південь", відео місцевих автивістів із соцмереж
Деталі: У середу стало відомо, що скадовський міський голова Олександр Яковлєв та його заступник були затримані російськими військовими. О 12 годині жителі місста зібралися на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста.
Скадовчани скандували "Мера", "Російський солдат – фашист та окупант", "Скадовськ – це Україна". Російські військові, які знаходяться у міській раді відкрили вогонь, аби розігнати мітинг. Було застосовано сльозогінний газ проти мирного населення.
Зазначається, що стрілянина у центрі міста була тривалою.
Про постраждалих наразі інформації немає.
Чому це важливо: Жителі оточених ворогом та тимчасово окупованих міст і містечок Півдня України щодня виходять на мітинги і закликають агресора забратись геть, порівнюючи російських військових із фашистами. Все частіше російські військові починають стріляти під час проукраїнських мітингів.