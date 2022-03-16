Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 13:00
Жители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

Жители оккупированного Скадовска в Херсонской области вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Источник: информационное издание "Український південь", видео местных автивистов из соцсетей

Детали: В среду стало известно, что скадовский мэр Александр Яковлев и его заместитель были задержаны российскими военными. В 12 часов жители города собрались на мирный митинг, требуя освободить руководство города.

Реклама:

Скадовчане скандировали "Мэра!", "Русский солдат – фашист и оккупант", "Скадовск – это Украина". Российские военные, которые находятся в городском совете, открыли огонь, чтобы разогнать митинг. Был применен слезоточивый газ против мирного населения.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что стрельба в центре города была продолжительной.

О пострадавших пока нет информации.

Почему это важно: Жители окруженных врагом и временно оккупированных городов и городков Юга Украины ежедневно выходят на митинги и призывают агрессора браться прочь, сравнивая российских военных с фашистами. Все чаще российские военные начинают стрелять во время проукраинских митингов.

Темы: Херсонская областьСкадовсквойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Херсонская область
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: