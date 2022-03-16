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Жители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 14:00

Жители оккупированного Скадовска в Херсонской области вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Источник: информационное издание "Український південь", видео местных автивистов из соцсетей

Детали: В среду стало известно, что скадовский мэр Александр Яковлев и его заместитель были задержаны российскими военными. В 12 часов жители города собрались на мирный митинг, требуя освободить руководство города.

Скадовчане скандировали "Мэра!", "Русский солдат – фашист и оккупант", "Скадовск – это Украина". Российские военные, которые находятся в городском совете, открыли огонь, чтобы разогнать митинг. Был применен слезоточивый газ против мирного населения.

Отмечается, что стрельба в центре города была продолжительной.

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О пострадавших пока нет информации.

Почему это важно: Жители окруженных врагом и временно оккупированных городов и городков Юга Украины ежедневно выходят на митинги и призывают агрессора браться прочь, сравнивая российских военных с фашистами. Все чаще российские военные начинают стрелять во время проукраинских митингов.

Темы: Херсонская областьвойна
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