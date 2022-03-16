Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров не був в Україні: УП перевірила за телефоном глави Чечні

Михайло ТкачСереда, 16 березня 2022, 14:28
Рамзан Кадиров, фото ТАСС

"Українська правда" перевірила за телефоном глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і підтвердила, що він не був в Україні протягом останнього тижня.

Джерело: джерела УП у Службі безпеки України та дані онлайн сервісів

Деталі: 13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновки що Кадиров перебуває у семи кілометрах від української столиці. 

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на ці повідомлення: "Зараз перевіряється інформація вірна чи ні, але є інформація, що вчора його бачили у Грозному (столиця Чечні – ред.). Але за добу можна і під Київ переїхати. Тим не менш, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу".

Рамзан Кадиров одразу відповів: "Чому "якщо"? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?".

Згодом по опівночі, вже 14 березня, у своєму Телеграм-каналі Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києвом. 

Також він додав: "Шкутильгає ваша розвідка. На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

За інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку. 

За допомогою публічного онлайн сервісу ми спробували дізнатись айпі адресу, країну та місто де перебуває номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні. 

Ми написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представились журналісткою "РИА новости" і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

 

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.  

 

Відповідно до даних телефону Кадирова, у своїй заяві про начебто перебування під Києвом 13 березня глава Чечні збрехав. 

15 березня у своєму телеграм каналі Кадиров опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

Теми: КадировЧечнявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни знову скинули бомби на місце, де ховалися маріупольці: люди під завалами

Західна розвідка: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку

фото, відеоПісля значних втрат на війні в Україні "кадировців" відправили в Чечню – ЗМІ

В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленський: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

Усі новини...
Кадиров
Кадиров “засвітився” в Грозному — раніше він стверджував, що вже під Києвом
Маск відповів Кадирову й перейменувався у Твітері на Ілону
Кадиров заступився за Путіна перед Ілоном Маском: запросив у Чечню
Останні новини
09:35
Автобуси для евакуації маріупольців заїхали до Бердянська
09:32
Ворог риє окопи на Київщині, бомбить Чернігів, тероризує Донбас - ситуація на 20 березня
09:26
відео7 гуманітарних коридорів погодили на 20 березня
09:10
Росіяни знову скинули бомби на місце, де ховалися маріупольці: люди під завалами
09:02
Обстріли Харкова: вночі окупанти вбили декількох дорослих та дитину
08:57
Стефанчук закликав депутатів з усього світу зупинити злочини Росії
08:56
У Британії розповіли про "інформаційний спецназ", створений перед вторгненням РФ
08:44
фотоВід ракетного удару на Житомирщині сталася пожежа, без жертв
08:44
В Україні створили бюро для пошуку зниклих людей
08:10
Евакуаційні поїзди із Києва, Харкова, Дніпра, Одеси й Краматорська: графік
Усі новини...