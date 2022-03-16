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Кадиров не був в Україні: УП перевірила за телефоном глави Чечні

Михайло ТкачСереда, 16 березня 2022, 13:28
Кадиров не був в Україні: УП перевірила за телефоном глави Чечні
Рамзан Кадиров, фото ТАСС

"Українська правда" перевірила за телефоном глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і підтвердила, що він не був в Україні протягом останнього тижня.

Джерело: джерела УП у Службі безпеки України та дані онлайн сервісів

Деталі: 13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновки що Кадиров перебуває у семи кілометрах від української столиці. 

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Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на ці повідомлення: "Зараз перевіряється інформація вірна чи ні, але є інформація, що вчора його бачили у Грозному (столиця Чечні – ред.). Але за добу можна і під Київ переїхати. Тим не менш, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу".

Рамзан Кадиров одразу відповів: "Чому "якщо"? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?".

Згодом по опівночі, вже 14 березня, у своєму Телеграм-каналі Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києвом. 

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Також він додав: "Шкутильгає ваша розвідка. На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?".

За інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку. 

За допомогою публічного онлайн сервісу ми спробували дізнатись айпі адресу, країну та місто де перебуває номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні. 

Ми написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представились журналісткою "РИА новости" і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

 

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.  

 

Відповідно до даних телефону Кадирова, у своїй заяві про начебто перебування під Києвом 13 березня глава Чечні збрехав. 

15 березня у своєму телеграм каналі Кадиров опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

Теми: КадировЧечнявійна
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