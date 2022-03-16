Кадыров не был в Украине. УП проверила по телефону главы Чечни

"Украинская правда" проверила по телефону главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и подтвердила, что он не был в Украине в течение последней недели.

Источник: источники УП в Службе безопасности Украины и данные онлайн сервисов

Детали: 13 марта в российских Телеграмм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на эти сообщения: "Сейчас проверяется информация, верная или нет, но есть информация, что вчера его видели в Грозном (столица Чечни – ред.). Но за сутки можно и под Киев переехать. Тем не менее, его появление ничего не решает. Будет информация – уничтожим. Не установим информацию – уничтожим в следующий раз".

Рамзан Кадыров сразу ответил: Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучаться в твою дверь?".

Позже после полуночи, уже 14 марта, в своем Телеграмм-канале Кадыров опубликовал видео и заявил, что оно снято в Гостомеле, что в 25 км от Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Также он добавил: "Хромает ваша разведка. На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?".

По информации источников УП в СБУ, Кадыров использует два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов, за последние 7 дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

С помощью публичного онлайн сервиса мы попытались узнать адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ссылке. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по ссылке он переходит на обычный сайт, указанный в ссылке.

Мы написали сообщение Кадырову в мессенджере Телеграмм, представились журналисткой "РИА новости" и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.

Сервис нашел такую ​​геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Согласно данным телефона Кадырова, в своем заявлении о якобы пребывании под Киевом 13 марта глава Чечни солгал.

15 марта в своем телеграмме канале Кадыров опубликовал видео, на котором он уже находится в Чечне.